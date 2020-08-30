Краснодар — Ростов: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Краснодар» занимает 7 место с 7 очками, «Ростов» — 6 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Краснодар» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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