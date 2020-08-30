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    Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Колорадо Рэпидс — Спортинг Канзас Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

    Футбол MLS
    В 04:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас Сити».

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Колорадо Рэпидс» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Колорадо Рэпидс» — «Спортинг Канзас Сити».

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