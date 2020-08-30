Гент — Мехелен (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Гент» — «Мехелен» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гент»).
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