Гент — Мехелен (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Гент» — «Мехелен» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гент»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Гент» — «Мехелен».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.