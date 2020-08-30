Енисей — Крылья Советов (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Енисей» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Енисей» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 1.73.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Енисей»).

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