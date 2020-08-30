Даллас — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 03:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Даллас» — «Миннесота Юнайтед» 5:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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