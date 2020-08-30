Брест — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Брест» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.05.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Марсель»).

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