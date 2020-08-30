Балтика — Акрон: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.08.2020)

В 20:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Балтика» — «Акрон». Коэффициент ставки — 1.79.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Балтика»).

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