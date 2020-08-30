Анже — Бордо (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Анже» — «Бордо» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анже» — «Бордо». Коэффициент ставки — 2.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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