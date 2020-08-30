Ахмат — ЦСКА (30.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Ахмат» занимает 5 место с 10 очками, «ЦСКА» — 10 место с 7 очками.
Последний матч между собой: «Ахмат» — «ЦСКА» 0:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.60.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ахмат»).
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