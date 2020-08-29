Сувон Блюуингс — Пусан Ай Парк (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Пусан Ай Парк» — «Сувон Блюуингс» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сувон Блюуингс»).

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