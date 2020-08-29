Страсбург — Ницца (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Ницца» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.67.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Страсбург»).

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