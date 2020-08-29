ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси забил 704 гола за клуб и сборную. Остается ли он лучшим в мире?
  • 15:30
    • Трансфер Карраскаля в ЦСКА сорвался
  • 15:15
    • Соболев: Было приглашение от «Лечче», но я, наверное, испугался
  • 15:00
    • Клюйверт стал четвертым игроком «Ромы», заразившимся коронавирусом
  • 14:47
    • РФС признал ошибочными удаление Барриоса и еще две красные карточки в 5-м туре РПЛ
  • 14:34
    • Хамес согласовал контракт с «Эвертоном» — СМИ
    Все новости спорта

    Страсбург — Ницца: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Страсбург — Ницца (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Страсбург Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Страсбург» — «Ницца».

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Страсбург» — «Ницца» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.67.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Страсбург»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Страсбург» — «Ницца».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 20 000 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнБесплатно, нужна регистрация
    Бонус 22 000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удивит ли «Арсенал» действующего чемпиона Англии?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Продлит ли «Спартак» свою победную серию?
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Новички элиты сыграют на «меньше»?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Страсбур — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рубин — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Селтик — Мазервелл
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры