Спартак — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2020)

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Спартак» занимает 2 место с 11 очком, «Арсенал Тула» — 11 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Спартак» 2:3 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «» — «». Коэффициент ставки — 2.01.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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