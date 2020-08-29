Славия Прага — Пршибрам: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2020)

В 20:30 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

Последний матч между собой: «Пршибрам» — «Славия Прага» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Славия Прага»).

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