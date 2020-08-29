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    Славия Прага — Пршибрам: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Славия Прага — Пршибрам: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2020)

    Футбол Славия Прага
    В 20:30 в Высшей лиге Чехии начнётся матч «Славия Прага» — «Пршибрам».

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    Последний матч между собой: «Пршибрам» — «Славия Прага» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Славия Прага»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Славия Прага» — «Пршибрам».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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