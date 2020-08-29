Сангжу Сангму — Инчхон Юнайтед (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 12:00 в чемпионате Южной Кореи по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Инчхон Юнайтед» — «Сангжу Сангму» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Инчхон Юнайтед»).

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