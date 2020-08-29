Опава — Карвина (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Опава» — «Карвина» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Карвина»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Опава» — «Карвина».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.