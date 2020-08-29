Монреаль Импэкт — Торонто: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.08.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Торонто» — «Монреаль Импэкт» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монреаль Импэкт» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.59.

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