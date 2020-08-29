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    Атланта Юнайтед — Орландо Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Атланта Юнайтед — Орландо Сити (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 22:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити».

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    Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Коэффициент ставки — 1.60.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Орландо Сити»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити».

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