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    Арсенал Лондон — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Арсенал Лондон — Ливерпуль (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Суперкубок Англии Арсенал Ливерпуль
    В 18:30 в Суперкубке Англии начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Лондон»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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