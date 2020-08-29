Арсенал Лондон — Ливерпуль (29.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:30 в Суперкубке Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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