Остенде — Андерлехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.08.2020)

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Остенде» — «Андерлехт» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Остенде» — «Андерлехт». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Андерлехт»).

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