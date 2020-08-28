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    Остенде — Андерлехт: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Остенде — Андерлехт: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.08.2020)

    Футбол Бельгия. Про Лига
    В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч «Остенде» — «Андерлехт».

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    Последний матч между собой: «Остенде» — «Андерлехт» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Остенде» — «Андерлехт». Коэффициент ставки — 1.85.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Андерлехт»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Остенде» — «Андерлехт».

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