Лион — Дижон (28.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Лион» — «Дижон» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Дижон». Коэффициент ставки — 2.03.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лион»).

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