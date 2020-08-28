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    Лион — Дижон: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Лион — Дижон (28.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига 1 Лион Дижон Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч «Лион» — «Дижон».

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    Последний матч между собой: «Лион» — «Дижон» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Дижон». Коэффициент ставки — 2.03.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лион»).

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