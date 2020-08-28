ЭБ-Стреймур — Фуглафьердур (28.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «Фуглафьердур» — «ЭБ-Стреймур» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Фуглафьердур»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «ЭБ-Стреймур» — «Фуглафьердур».

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