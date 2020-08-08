Энергетик-БГУ — Неман (08.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Энергетик-БГУ» занимает 6 место с 30 очками, «Неман» — 3 место с 37 очками.

Последний матч между собой: «Неман» — «Энергетик-БГУ» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Неман»).

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