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    Минск — Рух Брест: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Минск — Рух Брест: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.08.2020)

    Футбол
    В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Минск» — «Рух Брест».

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    Последний матч между собой: «Рух Брест» — «Минск» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Минск» — «Рух Брест». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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