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    Городея — Энергетик-БГУ: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Городея — Энергетик-БГУ (02.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Городея» — «Энергетик-БГУ».

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    Последний матч между собой: «Энергетик-БГУ» — «Городея» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Городея» — «Энергетик-БГУ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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