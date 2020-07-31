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    Калев Таллин — Флора Таллин: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Калев Таллин — Флора Таллин: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.07.2020)

    Футбол
    В 19:00 в Премиум-лиге Эстонии начнётся матч «Калев Таллин» — «Флора Таллин».

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    Последний матч между собой: «Флора Таллин» — «Калев Таллин» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:8.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:8 (победит «Флора Таллин»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Калев Таллин» — «Флора Таллин». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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