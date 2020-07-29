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    Б36 Торсхавн — Викингур: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Б36 Торсхавн — Викингур (29.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 18:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «Б36 Торсхавн» — «Викингур».

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    Последний матч между собой: «Викингур» — «Б36 Торсхавн» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Б36 Торсхавн»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Б36 Торсхавн» — «Викингур». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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