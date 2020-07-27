Скала Итроттарфелаг — ЭБ-Стреймур: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.07.2020)

В 21:00 в Премьер-Лиге Фарерских островов начнётся матч

Последний матч между собой: «ЭБ-Стреймур» — «Скала Итроттарфелаг» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЭБ-Стреймур»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Скала Итроттарфелаг» — «ЭБ-Стреймур». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0