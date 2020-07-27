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    АБ Аргир — Фуглафьердур: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    АБ Аргир — Фуглафьердур (27.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Фарерских островов
    В 21:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «АБ Аргир» — «Фуглафьердур».

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    Последний матч между собой: «Фуглафьердур» — «АБ Аргир» 4:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фуглафьердур»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «АБ Аргир» — «Фуглафьердур». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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