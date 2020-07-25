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    Соннам — Канвон: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Соннам — Канвон (25.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Южной Кореи
    В 13:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч «Соннам» — «Канвон».

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    Последний матч между собой: «Канвон» — «Соннам» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Канвон»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Соннам» — «Канвон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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