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    ЦСКА — Тамбов: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    ЦСКА — Тамбов: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.07.2020)

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    В 19:00 в РПЛ начнётся матч «ЦСКА» — «Тамбов».

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    Последний матч между собой: «Тамбов» — «ЦСКА» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «ЦСКА»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ЦСКА» — «Тамбов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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