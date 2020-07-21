ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАФиниш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • 14:18
    • «Спартак» близок к трансферу хавбека «Уфы»
  • 13:49
    • 20 представителей «Авангарда» сдали положительные тесты на коронавирус
  • 13:34
    • Полузащитник сборной Англии продлил контракт с «Тоттенхэмом»
  • 13:07
    • «Спартак» обратился к болельщикам с заявлением на тему судейства
  • 11:07
    • Российские клубы заинтересовались нападающим «Херенвена»
    Все новости спорта

    Астон Вилла — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Астон Вилла — Арсенал Лондон (21.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астон Вилла»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Нежданные ошибки. Ван Дейк и Алиссон лишили «Ливерпуль» возможности набрать 100 очков
  • 16/07/2020 в 14:38
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бергамо стоит ждать забитых мячей в обе стороны?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Сити» на «Викарэйдж Роуд»?
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Спортинг — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры