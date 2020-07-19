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    Торпедо-БелАЗ — Динамо Минск: онлайн-трансляция матча начнется в 20:45

    Торпедо-БелАЗ — Динамо Минск (19.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 20:45 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо Минск».

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    Последний матч между собой: «Динамо Минск» — «Торпедо-БелАЗ» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо Минск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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