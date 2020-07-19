Инчхон Юнайтед — Чонбук Хендай Моторс (19.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 13:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Чонбук Хендай Моторс» — «Инчхон Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Чонбук Хендай Моторс»).

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