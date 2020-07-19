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    Атлетико — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Атлетико — Реал Сосьедад (19.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Атлетико» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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