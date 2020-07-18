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    Пусан Ай Парк — Кванджу: онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Пусан Ай Парк — Кванджу: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.07.2020)

    Футбол Футбол Южной Кореи
    В 12:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч «Пусан Ай Парк» — «Кванджу».

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    Последний матч между собой: «Кванджу» — «Пусан Ай Парк» 3:1 (полная статистика встреч).

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