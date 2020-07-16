Уфа — Динамо (16.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Динамо»).

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