Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.07.2020)

В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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