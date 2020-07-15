Арсенал Лондон — Ливерпуль (15.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 5:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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