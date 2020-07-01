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    Уфа — Рубин: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Уфа — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.07.2020)

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    В 15:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уфа» — «Рубин».

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    Последний матч между собой: «Рубин» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

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