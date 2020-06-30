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    Мальорка — Сельта: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Мальорка — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция (30.06.2020)

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    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Мальорка» — «Сельта».

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Мальорка» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сельта»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Мальорка» — «Сельта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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