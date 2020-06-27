Оренбург — Краснодар (27.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 14:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Оренбург» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Краснодар»).

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