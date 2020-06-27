Чарльтон Атлетик — Куинз Парк Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.06.2020)

В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Чарльтон Атлетик» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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