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    Ахмат — Сочи: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Ахмат — Сочи (26.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 18:00 в РПЛ начнётся матч «Ахмат» — «Сочи».

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    Последний матч между собой: «Сочи» — «Ахмат» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ахмат» — «Сочи». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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