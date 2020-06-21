ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Тяжелая победа после карантина. «Спартак» на выезде обыграл «Арсенал»
  • 02:10
    • РФС может ужесточить регламент РПЛ — техническое поражение за коронавирус
  • 01:37
    • «Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо». Слово за РПЛ
  • 22:51
    • Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
  • 21:38
    • «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
  • 21:04
    • «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА
    Все новости спорта

    Уфа — Тамбов: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Уфа — Тамбов: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.06.2020)

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 15:00 в РПЛ начнётся матч «Уфа» — «Тамбов».

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    В турнирной таблице «Уфа» занимает 10 место с 27 очками, «Тамбов» — 13 место с 25 очками.

    Последний матч между собой: «Тамбов» — «Уфа» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Уфа» — «Тамбов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тяжелая победа после карантина. «Спартак» на выезде обыграл «Арсенал»
  • Вчера в 22:08
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Тамбов»
  • 1.63
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли команда Клоппа мерсисайдское дерби?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Подвинет ли «Реал» «Барсу» с первого места?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Удастся ли Николичу начать в «Локомотиве» с победы?
  • «Локомотив» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Гранада» — «Вильярреал» Футбол Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей», «Атлетико» одолел «Вальядолид»Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры 01:020
  • 19:11
    • «Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»
  • 15:59
    • «Рубин» одержал волевую победу над «Уралом»
  • 08:48
    • Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Саутгемптон» обыграл «Норвич», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону»Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
    3.42
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 08:31
    • Холанн: Конечно, это отстой, что «Бавария» стала чемпионом
  • 00:37
    • «Верона» одержала победу над «Кальяри»
  • 23:41
    • «Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута»
    «Крылья Советов» — «Ахмат» Футбол РПЛ. «Ахмат» выиграл у «Крыльев», «Сочи» разбил молодежь «Ростова»Обзор матчей 23-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:090
  • 20:27
    • Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
  • 19:51
    • «Атлетик» удержал победу над «Бетисом»
  • 19:18
    • У Карпина были слезы на глазах во время просмотра матча с «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 21 июня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белшина — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие