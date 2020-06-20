Урал — Рубин: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 14:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Урал» занимает 11 место с 25 очками, «Рубин» — 14 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Рубин» — «Урал» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

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