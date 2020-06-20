Миллуолл — Дерби Каунти: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 15:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 8 место с 54 очками, «Дерби Каунти» — 12 место с 51 очком.

Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Миллуолл» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Миллуолл»).

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