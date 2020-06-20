Блэкберн Роверс — Бристоль Сити (20.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 10 место с 53 очками, «Бристоль Сити» — 7 место с 55 очками.

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Блэкберн Роверс» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Блэкберн Роверс»).

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