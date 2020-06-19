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    «Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Севилья — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.06.2020)

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    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Севилья» — «Барселона».

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Севилья» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Барселона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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