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    «Нымме Калью» — «Пайде»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Нымме Калью — Пайде (17.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол
    В 19:00 в чемпионате Эстонии по футболу начнётся матч «Нымме Калью» — «Пайде».

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    Последний матч между собой: «Нымме Калью» — «Пайде» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Пайде»).

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