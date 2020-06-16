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    «Вильярреал» — «Мальорка»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Вильярреал — Мальорка (16.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вильярреал» — «Мальорка».

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    Последний матч между собой: «Мальорка» — «Вильярреал» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Мальорка». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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